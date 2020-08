vor 21 Min.

Autofahrer schwer verletzt

Zusammenstoß nahe dem Rothsee

Gegen 15.30 Uhr sind am Donnerstag auf der Staatsstraße 2510 zwischen Zusmarshausen und Horgau auf Höhe des Rothsees ein BMW und ein Transporter kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Der Fahrer des BMW wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Die Unfallaufnahme dauerte am frühen Abend noch an, ein Gutachter wurde angefordert, der den Unfallhergang ermitteln soll. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, medizinischen Einsatzkräften und Polizei war im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. (gol)

