vor 5 Min.

Autofahrer touchiert Frau und fährt davon

Eine 66-Jährige erleidet in Westendorf beim Zusammenstoß Prellungen, doch der Autofahrer entfernt sich einfach von der Unfallstelle.

Eine 66-jährige Fußgängerin hat ein Autofahrer in Westendorf beim Ausparken von einer Bank in der Hauptstraße übersehen. Die Frau war am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als sie der Fahrer beim rückwärts fahren mit dem Heck des Wagens touchierte.

Die 66-Jährige geriet ins Straucheln und zog sich leichte Prellungen an der rechten Körperhälfte zu. Der Autofahrer entfernte sich auf der Hauptstraße in Richtung B2. Die Frau konnte weder Fahrer noch Fahrzeug beschreiben.

Die Polizei Gersthofen sucht nun den Fahrer des Autos. Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

Themen folgen