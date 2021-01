11:01 Uhr

Autofahrer übersieht in Gablingen ein geparktes Fahrzeug

Ein geparktes Auto hat ein 35-Jähriger am Montag in Gablingen übersehen.

Ein Wagen steht in der Lützelburger Straße in Gablingen am rechten Straßenrand. Doch ein 35-Jähriger übersieht das Auto.

Ein geparktes Auto hat ein 35-Jähriger am Montag in Gablingen übersehen. Der Mann krachte gegen das Heck und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Nach Auskunft der Polizei fuhr der 35-Jährige gegen 15.55 Uhr von Lützelburg kommend in Richtung Gablingen. In der Lützelburger Straße übersah er dann ein Auto, das am rechten Straßenrand geparkt war. Der 35-Jährige krachte gegen das Heck des abgestellten Fahrzeuges. (thia)

