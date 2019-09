vor 44 Min.

Autofahrer verliert während der Fahrt das Hinterrad

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Auto am hinteren linken Reifen die Radmutter gelockert.

Bei dieser Tat handelt es sich um keinen Dummejungenstreich mehr. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Auto am hinteren linken Reifen die Radmutter gelockert. Der 25-jährige Besitzer bemerkte das bei der Abfahrt nicht.

Als er bereits unterwegs war, löste sich das Rad komplett ab. Hierdurch entstand ihm laut Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro. Der Mann erstattete nun Anzeige gegen Unbekannt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Wagen war in der Bahnhofstraße geparkt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

