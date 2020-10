11:00 Uhr

Autofahrer will nach Unfall Geländer gerade biegen

Ein Autofahrer ist in Biburg davongefahren, ohne seinen Unfall der Polizei zu melden.

Ein Autofahrer ist mit seinem Auto in Biburg gegen ein Geländer gefahren. Als es ihm nicht gelang, es wieder zurechtzubiegen, fuhr er davon.

Von Gunter Oley

Am Sonntag gegen 15 Uhr hat ein 61-jähriger Autofahrer in der Dorfstraße im Diedorfer Ortsteil Biburg beim Rangieren mit seinem Auto das Treppengeländer am Gebäude der Gemeinde Diedorf verbogen. Nach Angaben der Polizei hat eine Zeugin beobachtet, dass der Fahrer ausstieg und versuchte, das Geländer wieder gerade zu biegen.

Das Geländer war nicht nur sichtbar verbogen, sondern auch aus der Bodenverankerung gerissen. Als es dem 61-Jährigen nicht gelang, den Schaden zu beheben, entfernte er sich vom Unfallort, obwohl die Zeugin ihn darauf ansprach, den Unfall der Polizei zu melden.

Am Geländer entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen Unfallflucht erstattet.

