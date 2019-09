vor 36 Min.

Autofahrerin biegt ab und übersieht Motorrad

Leicht am Oberschenkel verletzt wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall Am Straßfeld in Diedorf: Eine Autofahrerin hatte ihn übersehen.

Laut Polizeibericht wollte die 40-jährige Autofahrerin von der B300 nach links zu den Discountern und ordnete sich dafür auf der Linksabbiegespur ein. Beim Abbiegen übersah sie allerdings einen Motorradfahrer. Der 23-Jährige prallte gegen das Heck des Autos, stürzte und verletzte sich dabei leicht am Oberschenkel. Die Frau erlitt einen Schock. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 5000 Euro. (mcz)

