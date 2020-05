vor 36 Min.

Autofahrerin fährt Schild um und schleift es mit

Eine Warnbake hat eine 67-jährige VW-Fahrerin am Samstag aus Unachtsamkeit umgefahren

Eine 67-jährige Frau passt im Kreisverkehr bei Zusmarshausen einen kleinen Moment nicht auf. Der Fehler kostet sie rund 2300 Euro.

Ein Verkehrszeichen hat eine 67-jährige VW-Fahrerin am Samstag aus Unachtsamkeit umgefahren und eine Zeit lang mitgeschleift. Die Frau war laut Polizei um 16.50 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Altenmünster in Richtung Zusmarshausen unterwegs.

Hinter der Autobahnanschlussstelle geriet sie im zweiten Kreisverkehr an der Wertinger Straße nach links in einen Grünstreifen und überfuhr dort eine Warnbake. Das Verkehrszeichen schleifte sie noch bis zur nächsten Verkehrsinsel am Ausgang des Kreisverkehrs mit. Durch die Kollision mit der Bake wurde die gesamte linke Front des VW-Beetle beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2300 Euro. (thia)

