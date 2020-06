vor 24 Min.

Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit einer Radlerin

In Stadtbergen wird eine 21-Jährige nach dem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Die Fahrerin erkundigt sich kurz nach ihrem Zustand und fährt dann weiter.

Nach dem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Stadtbergen nur kurz angehalten und sich dann vom Unfallort entfernt. Die Frau befand sich gegen 7.50 Uhr an der Einmündung Falkenstraße/Hagenmähderstraße, als ihr die Radlerin verbotenerweise auf dem Gehweg entgegenkam. Beim Zusammenstoß stürzte die 21-Jährige zu Boden.

Die Autofahrerin hielt laut Polizei daraufhin kurz an, fragte, ob alles ok. sei und fuhr dann weiter. Die junge Frau hatte sich durch den Sturz allerdings leicht verletzt. Ei Mann, der dies zufällig mitbekam, kümmerte sich um die junge Frau. Bei dem Fahrzeug der Autofahrerin soll es sich um einen dunklen Kombi, eventuell Hyundai, handeln. Zugelassen war der Wagen vermutlich in Augsburg. Die Frau wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt und hat mittelbraune Haare. Zudem befand sich auf dem Beifahrersitz ein ungefähr zehn Jahre alter Junge. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin, sowie nach Zeugen des Unfalls, insbesondere dem Mann im grünen T-Shirt. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg 6, Telefon 0821/323-2610 in Verbindung zu setzen. (thia)

