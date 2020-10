11:00 Uhr

Autofahrerin haut nach Unfall in Gessertshausen ab

Vermutlich mit einem schwarzen Kia Picanto streift eine Unbekannte den Wagen eines 82-Jährigen in Gessertshausen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Montag gegen 18 Uhr in Gessertshausen gekommen. Laut Polizei fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Mitsubishi in der Gessertshauser Schulstraße. Ein entgegenkommendes Auto streifte den Wagen des Mannes. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin davon.

Polizei Zusmarshausen sucht nach Fahrerin eines schwarzen Kias

Laut Polizei war sie mit einem schwarzen Kia Picanto unterwegs. Weitere Ermittlungen über die Halteradresse sind noch erforderlich. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

Themen folgen