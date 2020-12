11:00 Uhr

Autofahrerin in Meitingen ist abgelenkt und fährt auf

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montag in Meitingen.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag gegen 8.30 Uhr in der Erlinger Straße in Meitingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Autofahrerin unachtsam und bemerkte nicht, dass der 39-jährige Autofahrer vor ihr plötzlich abbremsen musste. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liege bei rund 2500 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

