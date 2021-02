13:11 Uhr

Autofahrerin kracht mit ihrem Wagen gegen einen Lkw in Dinkelscherben

Eine Autofahrerin übersieht offenbar einen Laster in Dinkelscherben und baut einen Unfall.

Zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Dinkelscherber Marktstraße gekommen. Laut Polizei übersah eine 44-jährige Autofahrerin den Laster am Fahrbahnrand und krachte mit ihrem Wagen dagegen. Durch die seitliche Kollision wurde ein Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 800 Euro verursacht. (kinp)

