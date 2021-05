Autofahrerin missachtet die Vorfahrt und baut bei Westendorf einen Unfall

Die Vorfahrt missachtete eine Autofahrerin in Westendorf. Dann kam es zu einem Zusammenstoß mit teuren Folgen.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß: Am Samstag gegen 10.50 Uhr bog eine 50-jährige Autolenkerin an der Anschlussstelle Westendorf von der B2 kommend nach links ab. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei eine 37-Jährige, die mit ihrem Wagen die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße in westlicher Richtung befuhr und kollidierte mit dieser im Einmündungsbereich.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Insgesamt war ein Sachschaden von circa 3000 Euro zu verzeichnen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (lig)