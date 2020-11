12:40 Uhr

Autofahrerin missachtet in Westendorf die Vorfahrt im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr an der Staatsstraße 2045 in Westendorf hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben.

Eine 39-jährige Frau stößt mit einem gleichaltrigen Autofahrer zusammen. Bei der Kollision entsteht ein hoher Sachschaden.

Im Kreisverkehr an der Staatsstraße 2045 in Westendorf hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Eine 39-jährige Frau wollte gegen 21.30 Uhr von Thierhaupten kommend in den Kreisel einbiegen.

Gesamtschaden von 8000 Euro

Hierbei nahm sie laut Polizei einem ebenfalls 39-jährigen Autofahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand, die Vorfahrt. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (thia)

