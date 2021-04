Autofahrerin quert Insel eines Kreisverkehrs in Gersthofen

Eine 49-Jährige geriet am frühen Morgen in Gersthofen mit dem Auto gegen einen Randstein. Das hatte Folgen.

Eine Autofahrerin hat in Gersthofen kurzzeitig die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilt, war die 49-jährige Frau am Samstagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der Welserstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Einmündung zur Daimlerstraße geriet sie an den Randstein, verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und kam letztendlich auf dem der Mittelinsel gegenüberliegenden Fußweg zum Stehen.

Es gibt keine Verletzten bei dem Unfall

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Auto der 49-Jährigen ist vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden. (kar)