vor 35 Min.

Autofahrerin rutscht in Meitingen wegen Glätte in eine Vorfahrtsstraße

Straßenglätte hat am Freitagabend in Meitingen zu einen Unfall geführt.

Eine 22-Jährige will an der Vorfahrtsstraße anhalten. Die Straße ist jedoch so glatt, dass sie in ein anderes Auto rutscht.

Straßenglätte hat am Freitagabend in Meitingen zu einen Unfall geführt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Eine 22-jährige Autofahrerin war gegen 19.05 Uhr auf der Bernhard-Monath-Straße in westlicher Richtung unterwegs.

Im Meitingen mit einem anderen Auto zusammengestoßen

An der Einmündung zur Donauwörther Straße wollte sie laut Polizei anhalten. Aufgrund der Glätte rutschte sie jedoch in die Donauwörther Straße hinein und stieß dort mit einem 40-jährigen Autofahrer zusammen, der in südlicher Richtung unterwegs war. (thia)

