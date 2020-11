vor 32 Min.

Autofahrerin streift bei Biburg 83-jährigen Radfahrer

Ein Radfahrer überquert die Kreisstraße beim Waldspielplatz Föhrenberg. Ein Autofahrer kann ihm nicht mehr ausweichen.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ist es, wie die Polizei mitteilt, am vergangenen Freitag gegen 10.50 Uhr am Waldparkplatz Föhrenberg gekommen. Dort überquerte ein 83-jähriger Radfahrer die Kreisstraße A1 zwischen Biburg und Rommelsried. Hierbei übersah er den Wagen einer 70-Jährigen, die von Rommelsried kommend in Richtung Biburg fuhr.

Die Autofahrerin versuchte noch dem Radfahrer auszuweichen, was jedoch nicht ganz gelang. Mit dem rechten Außenspiegel stieß sie gegen den Lenker des Radfahrers. Der Radfahrer kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich leicht am Knie. Eine medizinische Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. (jah)

