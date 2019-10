vor 21 Min.

Autofahrerin überholt und knallt gegen Traktor

Hat der Traktorfahrer rechtzeitig den Blinker gesetzt? Um diese Frage geht es nach dem Unfall auf der Straße zwischen Häder und Dinkelscherben.

Laut Polizei bog ein 62-jähriger Traktorfahrer kurz nach Häder links in einen Feldweg ab. Eine 34-jährige Autofahrerin, die sich hinter dem Traktor befand, setzte zum Überholen an. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Fahrerin und Beifahrerin im Auto, das auch gegen die Greifschaufel des Traktors prallte, wurden leicht verletzt und mussten in die Uniklinik Augsburg. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehren aus Dinkelscherben und Häder mussten die Straße kurzzeitig sperren. (mcz)

