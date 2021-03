11:08 Uhr

Autofahrerin überschlägt sich zwischen Rommelsried und Biburg

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat es bei einem Autounfall am Montagabend zwischen Rommelsried und Biburg gegeben.

Eine 21-Jährige kommt zwischen Rommelsried und Biburg aus Unachtsamkeit von der Straße ab und überschlägt sich. Die junge Frau hat Glück im Unglück.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat es bei einem Autounfall am Montagabend zwischen Rommelsried und Biburg gegeben. 30 Kräfte der Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren dabei im Einsatz.

Passiert ist der Unfall gegen 19.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rommelsried und Biburg. Eine 21-jährige Autofahrerin kam laut Polizei aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte sie in einen Graben, der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Feuerwehren von Biburg, Rommelsried und Willishausen waren vor Ort, da nach der ersten Meldung nicht klar war, wie schwerwiegend die Unfallfolgen sind. Aus dem gleichen Grund war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (thia)

Themen folgen