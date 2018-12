vor 26 Min.

Autofahrerin übersieht wartenden Wagen

Die Polizei wurde am Montag zu einem Auffahrunfall in Zusmarshausen gerufen.

Warum ein Kleinkind keine Verletzungen erleidet

Von Elli Höchstätter

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 11.30 Uhr in Zusmarshausen. Laut Auskunft der Polizei übersah ein 30-jährige Autofahrerin aus Altenmünster den Wagen einer 21-jährigen Frau aus Zusmarshausen. Diese stand auf der Wertinger Straße, Höhe der Kreissparkasse, um nach links in Richtung Rathaus abzubiegen. Die 30-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 21-Jährigen auf. Im Wagen der Unfallverursacherin befand sich ein Kleinkind. Dieses wurde vorsorglich durch hinzugerufene Rettungskräfte untersucht. Das Kind war unverletzt, nicht zuletzt, da es in einem Kindersitz angeschnallt war. Das Auto der 30-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 8000 Euro.

