vor 16 Min.

Autofahrerinnen kommen sich in Neusäß zu nahe

Beim Losfahren an einer Ampel streifen sich in Neusäß die Fahrzeuge zweier Frauen.

Beim Losfahren an einer Ampel streifen sich die Fahrzeuge der beiden Frauen. Zum Unfallhergang gibt es unterschiedliche Angaben.

Zwei Frauen sind sich mit ihren Autos in Neusäß am Donnerstagabend ein wenig zu nahe gekommen. Beide kamen von Täfertingen und standen bei "Rot" vor der Ampel an der Portnerstraße.

Als die Frauen grünes Licht bekamen, fuhren sie an. Während sich die 24-Jährige laut Polizei links einordnete, um in die Hauptstraße abzubiegen, fuhr die 42-jährige Frau geradeaus, um in die Lohwaldstraße zu gelangen. Beim Anfahren müssen sich dann beide Frauen offenbar mit ihren Autos so stark gestreift haben, dass ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, da sich der nähere Unfallhergang aufgrund der gegenteiligen Angaben nicht klären ließ. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

Themen folgen