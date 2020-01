vor 36 Min.

Autofahrt endet mitten unter Anhängern

Auf dem Gelände mit Anhängern endete die Autofahrt in Gersthofen.

Ein Mann kann seinen Wagen nach dem Unfall übers Schiebedach verlassen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam am Silvestertag gegen 10.30 Uhr ein Autofahrer von der Straße ab und fuhr direkt auf das Gelände eines Anhängerherstellers in Gersthofen. Der Wagen blieb zwischen den neuwertigen Anhängern stehen. Leicht verletzt konnte der 59-Jährige sein Fahrzeug über das Schiebedach verlassen und wurde im Klinikum Augsburg vorsorglich behandelt. Der geschätzte Schaden an Unfallfahrzeug, Hydranten und den Anhängern beläuft sich auf etwa 84000 Euro. (kar)

Themen folgen