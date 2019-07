vor 34 Min.

Autoklau scheitert an den Fahrkenntnissen des Diebes

Ein Unbekannter muss unverrichteter Dinge abziehen, weil der das gestohlene Auto nicht fahren kann.

Seine fehlenden Fahrkenntnisse sind einem Autodieb in Meitingen zum Verhängnis geworden. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Täter zwischen Samstag- und Dienstagabend im Gemeindegebiet an einer Werkstatt eine Scheibe einschlug, um sich so Zutritt zu verschaffen. Vermutlich hatte es der Unbekannte auf einen VW-Bus abgesehen. Bevor er jedoch mit diesem aus der Werkstatt gefahren ist, lud er noch Getränkekisten und Leergut ein. Offenbar konnte der Dieb aber nicht Autofahren und stieß so heftig mit dem Wagen gegen eine Werkbank, dass dieser nicht mehr fahrtüchtig war. Der Unbekannte zog unverrichteter Dinge ab, der Gesamtschaden liegt bei 5000 Euro.

Teurer Auffahrunfall in Neusäß

Am Dienstagabend ist es zu einem teuren Auffahrunfall in Neusäß gekommen. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr auf der Hammeler Landstraße, als nach Angaben der Polizei vor ihm ein 44-Jähriger mit seinem Gespann in Täfertingen nach rechts in ein Grundstück einbiegen wollte und deshalb die Geschwindigkeit verringerte. Das übersah der 53-Jährige und fuhr dem Mann hinten auf den Anhänger auf. Der Gesamtschaden beträgt rund 18.000 Euro. (AL)