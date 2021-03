vor 16 Min.

Autokratzer in Steppach unterwegs

In Steppach ist am Mittwoch ein Auto von einem Unbekannten zerkratzt worden.

Ein in Steppach geparktes Auto ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Ein in Steppach geparktes Auto ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach ist die rechte Seite eines in der Alten Reichsstraße geparkten Autos beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 50. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro. (kinp)

Themen folgen