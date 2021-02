11:56 Uhr

Autokratzer richtet in Gersthofen hohen Schaden an

An einem geparkten Auto hat in Gersthofen ein Unbekannter die Beifahrerseite zerkratzt.

In Gersthofen hat ein Unbekannter an einem Auto den Lack zerkratzt und hohen Schaden verursacht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Von Gunter Oley

Auf einem Parkplatz in Gersthofen hat am Dienstag ein unbekannter Täter den Lack an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 39-jähriger Mann seinen Wagen am Dienstag gegen 7 Uhr auf einem öffentlich zugänglichen Firmenparkplatz in der Henleinstraße in Gersthofen abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zurückkam, war die Beifahrerseite zerkratzt.

Laut Polizei hat der Täter dazu offenbar einen spitzen Gegenstand verwendet. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (AZ)

Themen folgen