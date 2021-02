vor 18 Min.

Autokratzer verursacht in Gersthofen hohen Schaden

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Gersthofen wurden die Türen eines Autos zerkratzt.

Während sie beim Einkaufen war, hat ein Unbekannter in Gersthofen das Auto einer 72-jährigen Frau zerkratzt.

Von Gunter Oley

Etwa eine halbe Stunde lang war eine 72-jährige Frau beim Einkaufen. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, waren die Türen auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Nach Angaben der Polizei stellte die Frau am Dienstag gegen 11.15 Uhr ihr Auto in Gersthofen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Ziegeleistraße ab und ging einkaufen. Sie kehrte gegen 11.45 Uhr zu ihrem Wagen zurück.

Unbekannter verursacht in Gersthofen Schaden von mehreren tausend Euro

Ein bislang unbekannter Täter hat in dieser Zeit beide Türen auf der Beifahrerseite massiv zerkratzt, so die Polizei. Der Schaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise von Zeugen, die im fraglichen Zeitraum auf dem Parkplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen.

