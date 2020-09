09:28 Uhr

Autos in Gersthofen und Neusäß zerkatzt

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf zwei zerkratzte Autos in Gersthofen und im Neusässer Ortsteil Hammel.

Die linke hintere Autotür eines in Hammel geparkten Wagens ist in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag von einem bislang Unbekannten zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen einer 49-Jährigen in der Buchenstraße am Fahrbahnrand. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ebenfalls zerkratzt wurde die rechte Fahrzeugseite eines in Gersthofen geparkten Autos. Laut Polizei wurde der in der Gersthofer Griesstraße geparkte Wagen in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen in beiden Fällen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

