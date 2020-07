09:25 Uhr

Autos in Gerstofen und Neusäß zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der mehrere Autos in Gersthofen und Neusäß beschädigt haben soll.

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der mehrere Autos zerkratzt haben soll. Die erste Tat geschah im Laufe des Montages im Fichtenweg in Gersthofen. Dort zerkratzte der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Seite eines geparkten Autos. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schaden in beiden Fällen bei insgesamt 4000 Euro

Ein weiteres Auto runde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Hof an der Fichtenstraße im Neusässer Ortsteil Hammel beschädigt. Dabei zerkratzte der Täter die linke Fahrzeugseite und den Kofferraum eines geparkten Wagens. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)

