vor 49 Min.

Autos stoßen auf Parkplatz in Fischach zusammen

Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Supermarkts in Fischach hat ein 57-Jähriger am Montag einen Unfall verursacht.

Ein 57-Jähriger will dem bevorrechtigen Verkehr in Fischach Platz machen und setzt spontan zurück. Allerdings versäumt er es, in den Rückspiegel zu schauen.

Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Supermarkts in Fischach hat ein 57-Jähriger am Montag einen Unfall verursacht. Dabei hatte es der Fahrer eigentlich nur gut gemeint. Nach Auskunft der Polizei wollte sich der Opel-Fahrer um 10.30 Uhr vorsichtig vortasten, um vom Parkplatz auf die Hauptstraße zu fahren. Als er dort einigen Verkehr bemerkte, setzte er spontan zurück, um den bevorrechtigten Autos Platz zu machen. Allerdings schaute er nicht mehr zurück und kollidierte mit einem zwischenzeitlich hinter ihm stehenden 80-Jährigen in einem Nissan. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von 2500 Euro. (thia)

