vor 18 Min.

Autospiegel in Neusäß abgerissen: Verursacher flüchtet

Ein Autofahrer hat nicht gestoppt, nachdem er in Neusäß an einem geparkten Auto den Spiegel abgefahren hatte. Eine Zeugin hat ihn aber beobachtet.

Von Gunter Oley

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag in Neusäß an einem geparkten Auto den Spiegel abgefahren und ist geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei wurde der Spiegel am Wagen eines 38-Jährigen am Montag gegen 17.20 Uhr in der Mühlbachstraße in Neusäß-Hammel abgerissen. Ein Auto traf den Spiegel beim Vorbeifahren, der Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine Zeugin konnte vom wegfahrenden Fahrzeug einen Teil des Kennzeichens erkennen, die Polizei ermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 870 Euro. (AZ)

