Auweh: Dieb klaut in Auerbach ein extrem teures Radl

Die Zweiräder werden auch im Augsburger Land immer hochwertiger. Lockt das auch mehr Langfinger an?

Für ein Fahrrad kann man sehr viel Geld ausgeben und das tun offenbar immer mehr Bundesbürger. Nach Angaben des Branchenverbandes der Zweirad-Industrie stieg der Durchschnittspreis eines Radls zwischen 2010 und 2017 um fast 250 Euro auf knapp 700. Doch ein edles Velo lockt mitunter Diebe an. Diese Erfahrung musste jetzt ein Radlfahrer im Horgauer Ortsteil Auerbach machen.

Obwohl sein hochwertiges Mountainbike mit zwei Schlössern gesichert war, wurde es an der Bushaltestelle in der Ulmer Straße im Zeitraum zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 4. Juni, , 14.30 Uhr, gestohlen. Bei dem gestohlenem Fahrrad handelt es sich um ein blau/schwarzes Mountainbike der Marke Rotwild, im Wert von rund 3500 Euro. An der Bushaltestelle zurückgeblieben sind laut Polizei lediglich Teile der Fahrradbeleuchtung und ein aufgeschnittenes Schloss. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen.

Zahl der Fahrraddiebstähle war zuletzt rückläufig

Ganz aussichtslos scheint die Fahndung nicht. Laut Kriminalstatistik schnappt die Polizei jeden zehnten Radeldieb. Grundsätzlich war die Zahl der Fahrraddiebstähle im Raum Augsburg zuletzt rückläufig. 2018 schlugen Fahrraddiebe im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums 1745 Mal zu, 2017 hatte diese Zahl noch bei mehr als 2000 gelegen.

Nach Angaben des Fahrradclubs ADFC deckt sich diese Entwicklung mit einem bundesweiten Trend. Nach Höchstständen von rund 530000 Fahrraddiebstählen bundesweit in den Jahren 1993 bis 1995, sank die Zahl der Diebstähle in der langfristigen Tendenz. 1993 und 1994 war die Aufklärungsquote mit 6,7 Prozent bzw. 6,8 Prozent besonders niedrig. Es konnte nur einer von 15 Fahrraddiebstählen aufgeklärt werden. 2018 lag die Aufklärungsquote bundesweit bei 9,3 Prozent.

Nur jeder zweite Fahrraddiebstahl wird angezeigt

Aber auch wenn Tatverdächtige ermittelt werden können, heißt das nicht, dass die Geschädigten auch ihr Fahrrad zurückbekommen, sagt der ADFC. Nach einer zeitgleich veröffentlichten Opferbefragung werde nur jeder zweite Fahrraddiebstahl bei der Polizei angezeigt. Zu den Fallzahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik ließen sich also noch einmal so viele Fahrräder als Dunkelziffer hinzuzählen.

Der ADFC rät deshalb: Wer sein Fahrrad schützen will, sollte es immer an möglichst belebten Stellen an- und nicht nur abschließen und das am besten mit zwei guten und sicheren Bügel- und/oder Falt- bzw. Kettenschlössern. Eine Fahrradcodierung hilft, den Besitzer zu finden und schreckt ab. Eine Fahrradversicherung minimiert den wirtschaftlichen Schaden. (AL/cf)

