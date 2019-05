13.05.2019

Axel Salzmann führt weiter die CSU

Der Ortsvorsitzende in Westheim blickt auf turbulente Jahre zurück und freut sich auf die neue Schule

Auf der Jahreshauptversammlung der CSU-Westheim wurden Axel Salzmann als Ortsvorsitzender sowie die Stellvertreter Ute Anthuber, Fritz Mengele und Walter Ullmann einstimmig wiedergewählt.

Philipp Spee übernimmt künftig das Amt des Schatzmeisters. Schriftführerin ist Kathrin Salzmann. Weitere Vorstandsmitglieder sind Andrea Mayr, Christian Kugelmann, Ulrich Franz, Manfred Reuß, Niklas Kugelmann, Irmgard Ullmann und Peter Mayr.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Salzmann auf zwei turbulente Jahre, die von Veränderungen in der Parteispitze geprägt waren. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern, dass sie auch in stürmischen Zeiten treu zum Ortsverband gestanden haben.

Kritisch beleuchtete Salzmann aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie die Enteignungsdiskussion. Sie werde von denen geführt, die 1990 einen vollkommen maroden Wohnungsbestand in das neue Deutschland mitgebracht haben. Weiter beklagte der CSU-Ortsvorsitzende „das Gut-Menschen-Denken in den sozialen Medien bei vollkommener Verkennung von Realitäten und gesellschaftlicher Verantwortung.“ Wichtige Themen wie die nukleare Aufrüstung an den Grenzen Europas würden nicht betrachtet.

Über einige kommunalpolitische Entscheidungen zeigte sich Salzmann sehr zufrieden. So lobte er den Beschluss des Stadtrates, in Westheim die Volksschule und das Feuerwehrhaus neu zu bauen. Mit diesen beiden Projekten würde für den Neusässer Stadtteil auf Jahrzehnte eine hervorragende Infrastruktur geschaffen, die ihresgleichen sucht, so der CSU-Ortvorsitzende Salzmann. (AL)

Themen Folgen