Aystetten: Bürgermeister und Vereinsvorsitzende mahnen zum Frieden

Wegen Corona hat der Volkstrauertag in Aystetten nur im kleinen Rahmen stattgefunden. Der Bürgermeister hat mit Vereinsvorsitzenden einen Kranz nieder gelegt.

Das zweite Jahr in Folge konnten in Aystetten nicht wie üblich Bürgerinnen und Bürger am Volkstrauertag die Kranzniederlegung miterleben. Bürgermeister Peter Wendel und der Vorsitzende des Soldatenkameradschaftsvereins, Thorsten Meynen, hielten dennoch eine kleine Gedenkfeier. Sie wollten trotz der schwierigen Situation zum Frieden auf der Welt mahnen.

Zur Einstimmung wurden die Glocken von St. Martin geläutet und drei mal Salut geschossen. In den Ansprachen wurde den Toten der beiden Weltkriege gedacht, sowie den vielen Opfern, die durch Kriege und terroristische Anschläge ihr Leben lassen mussten.

Volkstrauertag in Aystetten: Auch ein Tag für Polizisten und Rettungskräfte

Auch der Polizisten, Soldatinnen, sowie Feuerwehr- und Rettungskräften, die mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben für demokratische Werte einstehen, haben Meynen und Wendel gedacht.

Sie betonten die Wichtigkeit von Werten wie Toleranz, Menschlichkeit, Zivilcourage, Verantwortungsgefühl und Gerechtigkeit. Demokratie sei nicht, was man einmal erworben und dann unabänderlich im Besitz habe. Demokratie bedeute auch, sich jeden Tag dafür einzusetzen und dafür zu kämpfen, im Kleinen wie im Großen. Bürgermeister Peter Wendel sprach allen Beteiligten seinen Dank aus. (AZ)

