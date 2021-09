Aystetten will an der Grundschule Luftreinigungsgeräte testen

Plus Die Kästen haben in vielen Gemeinden für Diskussion gesorgt. Aystetten möchte die Filterapparate erst mal ausprobieren. Noch sind sie ohnehin nicht da.

Kritische Stimmen gab es nahezu überall, die meisten Gemeinden haben sich am Ende doch dazu entschieden, mit finanzieller Unterstützung des Landes Luftreinigungsgeräte für die Schulen zu beschaffen. Aber es gab Ausnahmen. Horgau will lieber durch das Fenster lüften und lehnte die mobilen Geräte ab.