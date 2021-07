Aystettens Bürgermeister ist nach drei Monaten wieder im Dienst

Monatelang lang konnte Peter Wendel seinen Aufgaben als Oberhaupt der Gemeinde Aystetten nicht nachkommen. Nun kehrt er zurück ins Rathaus.

Roland Woppmann ( CSU) und Ursula Reichenmiller-Thoma (Grüne) können durchschnaufen. Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler) ist seit dieser Woche zurück im Aystetter Rathaus. Fast drei Monate lang war er krank. Der Zweite Bürgermeister und die Dritte Bürgermeisterin haben seine Aufgaben in dieser Zeit übernommen. Keine leichte Zeit für die Gemeinde. Reichenmiller-Thoma sagte unserer Redaktion vor zwei Wochen: "Es ist alles sehr viel Arbeit zur Zeit." Woppmann ist teilweise morgens ins Rathaus gegangen, vor seinem Vollzeit-Job in München. Die jüngste Gemeinderatssitzung leitete Wendel noch nicht, er fängt erstmal mit reduzierter Stundenzahl an. (mjk)

