Aystetter Gemeinderat lehnt Regeln zum Baumschutz ab

Mehr Naturschutz, weniger Kahlschlag. Dafür forderten einige Aystetter Gemeinderäte eine Baumschutzverordnung. Die Mehrheit lehnte diese ab.

Mehr Einfluss auf Grundstücksbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer, Häuslebauer und Investoren nehmen können, wenn diese zum Kahlschlag ansetzen wollen. Das wünschten sich einige Mitglieder des Aystetter Gemeinderats. Bereits im März hatte die Dritte Bürgermeisterin Ursula Reichenmiller-Thoma von den Grünen eine Baumschutzverordnung gefordert. Der parteilose Manfred Bock hat eine erstellt. Die habe das Landratsamt als rechtssicher erklärt, sagte Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler). Im Gemeinderat führte die Verordnung zu Diskussionen.

Das sagen die Gemeinderäte, die für die Baumschutzverordnung sind

Bock sagte: "Es geht nicht darum, den Einzelnen die Veränderung in ihren Gärten zu verwehren, sondern darum, den radikalen Kahlschlag zu verhindern." Diesen brächten leider manche Bauprojekte mit sich. Der Raum für Bäume nehme in Aystetten ständig ab. Britta Martin von den Freien Wählern ergänzte: Vor allem Investoren, die in Aystetten alte Häuser oder Grundstücke kaufen und zur Gewinnmaximierung alle Bäume fällen wollen, müsse ein Riegel vorgeschoben werden.

Das sagen die Gegner der Baumschutzverordnung in Aystetten

Ulrike Steinbock von der CSU war anderer Meinung. Sie sagte: "Ich bin prinzipiell gegen diese Baumschutzverordnung. Wir sind in Aystetten total im Wald. Die Durchgrünung unseres Ortes ist gegeben. Wir haben eh schon viel zu viele Verordnungen." Ihr Parteikollege Roland Woppmann fügte hinzu, dass der Aufwand, den die Gemeinde mit der Prüfung einzelner Fälle haben würde, zu hoch sei. Am Ende lehnte der Gemeinderat die Verordnung klar ab. Neun Rätinnen und Räte stimmten dagegen, vier dafür. (mjk)

Lesen Sie dazu auch