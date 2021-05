Aystetten

09:49 Uhr

CSU und Grüne bringen Pläne zur Aystetter Ortsmitte zu Fall

Etwas farblos: So sieht die Aystetter Ortsmitte aktuell aus.

Plus Die Gestaltung der Ortsmitte sorgt in Aystetten für Diskussion. Nach einer knappen Abstimmung wird die Planung aus dem Architekturwettbewerb verworfen.

Von Marco Keitel

Ein Brunnenplatz mit Wasserspiel und Sitzgelegenheiten zum Verweilen sollte die Aystetter Ortsmitte einladender machen und etwas italienisches Flair bringen. So sah es ein Plan vor, mit dem die Ulmer Landschaftsarchitekten des Büros Silands vor drei Jahren einen Wettbewerb der Gemeinde Aystetten gewonnen hatten. Auch ein praktischer Ansatz gehörte dazu: Die Bushaltestellen in der Ortsmitte sollten auf die Straße verlagert werden und so Barrierefreiheit ermöglichen. Das hätte laut den Freien Wählern des Aystetter Gemeinderats den Vorteil, dass Autofahrer, die zu schnell durch den Ort fahren, etwas ausgebremst würden.

Themen folgen