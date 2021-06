Aystetten

vor 13 Min.

Das Wasser wird in Aystetten teurer, Abwasser dafür günstiger

Plus Die Gebühren bis 2024 stehen fest: Aystetter müssen künftig mehr für das Wasser zahlen, für das Abwasser aber weniger als bisher.

Von Marco Keitel

Es bleibt ein zentrales Thema im Aystetter Gemeinderat: Wasser. Auch in der jüngsten Sitzung war es einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung. Es ging um die Gebühren. Der Kommunalberater Andreas Pinkert vom Büro Schneider und Zajontz stellte die Sätze vor, die rückwirkend ab Januar 2021 und bis 2024 gelten sollen. Wassergebühren müssen laut dem Experten die entstehenden Kosten decken. Da dürfte es niemanden verwundern, dass Aystetter sich, unter Berücksichtigung der Betriebsergebnisse der vergangenen Jahre, auf höhere Kosten einstellen müssen. Denn das Dorf musste in den vergangenen Jahren einiges für das Wasser ausgeben, etwa wegen der Chlorung. 2020 hat die Gemeinde in diesem Bereich mehr als doppelt so viel investiert wie 2016 (595.000 Euro im Vergleich zu 262.000).

