Defekter Saunaofen löst Feueralarm in Aystetten aus

Durch die Hitze beginnt in Aystetten das in der Sauna gestapelte Holz zu glimmen. Die Feuerwehr muss schließlich die Glutnester löschen.

Heiß ist es in einer Sauna ohnehin schon. In diesem Fall aber wurde es in Aystetten so heiß, dass die Feuerwehr anrücken musste.

Der Saunaofen in einem Haus in der Schlossstraße wurde am Dienstag plötzlich so heiß, dass das um den Ofen gestapelte Holz zu glimmen begann. Grund für die Überhitzung war laut Polizei ein technischer Defekt am Saunaofen, der im Innenraum einer Außensauna stand. Die Feuerwehr Aystetten musste gegen 17.10 Uhr ausrücken, um die Glutnester zu löschen. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. (thia)