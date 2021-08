Der WFC Aystetten sammelt Brillen und Briefmarken für den guten Zweck

Der Wander- und Freizeitclub Aystetten sorgt dafür, dass alte Brillen und Briefmarken da hinkommen, wo sie gebraucht werden. Auch Corona ändert daran nichts.

Die Mitglieder des WFC Aystetten gehen nicht nur wandern. Der Verein sammelt schon seit über 20 Jahren alte Brillen. Damit konnten die Aystetter vielen armen Menschen in Europa und in Afrika helfen. Menschen, die sich nicht mal eben eine Brille für den täglichen Gebrauch leisten können. Der Vorsitzende Hans Schregle appelliert: "Werfen Sie keine Brillen weg, wir sammeln alles, was mit Sehen zu tun hat."

Was passiert mit den Brillen aus Aystetten?

Zunächst werden die Brillen gewaschen und gereinigt. Es gibt hilfreiche Optikerfirmen, die ohne Kosten die Dioptrienzahl der Gläser feststellen. Die Gläser müssen den Augen angepasst werden. Denn wenn die Gläser nicht passen, ist niemandem geholfen. Das schadet dem Augenlicht. Und schließlich soll die Stärke der Brille ja auch der Sehschwäche des zukünftigen Trägers entsprechen. Wo diese Übereinstimmung nicht gegeben ist, helfen Optiker vor Ort nach. Sie können nicht passende Brillengläser so schleifen, dass sie dem Empfänger oder der Empfängerin der gespendeten Brille eine Hilfe sind.

Schregle: "Wir, der WFC, sind nur ein kleiner Teil, der versucht mitzuhelfen. Deshalb die große Bitte: Helfen Sie uns viele Brillen zu sammeln. Das kostet niemanden Geld!"

Menschen mit Behinderung bereiten alte Briefmarken auf

Nicht nur armen Menschen mit Sehschwäche will der WFC Aystetten helfen. Ebenfalls seit über 20 Jahren sammelt der Verein alte Briefmarken jeder Art. Wofür? Um Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Der WFC erklärt: "Millionen Briefe werden jeden Tag durch fleißige Briefträger ausgetragen. Der Inhalt wird kurz gelesen und als Erstes verschwindet das Kuvert im Altpapier. Die meisten Briefe sind mit einer Briefmarke beklebt, aber nur die wenigstens Empfänger fangen etwas damit an." Anfangen können manche mit den alten Marken aber sehr wohl noch etwas.

Menschen mit Behinderung bearbeiten die Papierschnipsel an verschiedenen Stationen. Sie waschen sie, trocknen sie, plätten sie. Dann bieten sie die sortierten Briefmarken auf verschiedenen Märkten zum Verkauf an. Bei der letzten Übergabe vor einiger Zeit spendete der WFC 220.000 Briefmarken an ein Heim. Schregle: "Werfen Sie bitte keine Marken weg. Es kostet Sie nichts und trotzdem tun Sie etwas Gutes!" (AZ)

Briefmarken und Brillen nimmt der Vorsitzende gerne entgegen: Hans Schregle, Steinrieselweg 3, 86482 Aystetten. Sie können per Post geschickt oder abgegeben werden.