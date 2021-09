Die Wechsel im Aystetter Gemeinderat gehen weiter

Plus Im Gemeinderat Aystetten gibt es den nächsten Rücktritt. Das löst bei den Räten Bedauern, aber auch Ärger aus.

Für seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat Aystetten gibt der Freie Wähler Erwin Stocker einen klaren Grund an: die Zeit. Der Arzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Praxisinhaber ist eigenen Aussagen nach aktuell beruflich noch mehr eingespannt als ohnehin schon. "Ich schaffe es einfach nicht mehr, das Amt mit dem nötigen Zeitaufwand auszuführen", sagte er seinen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, bevor er seinen Platz räumte. Bleibt also abzuwarten, ob er auf Peter Wendels Einladung zurückkommen wird. Der Bürgermeister hat ihm angeboten: "Du darfst uns gerne mal besuchen kommen, wenn dir langweilig ist." Der Mediziner Stocker stellte klar: "Ich werde weiterhin Freier Wähler bleiben, auch wenn unser oberster Guru abstruse Einstellungen zur Impfung hat."