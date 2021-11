Aystetten

11:30 Uhr

Diese Projekte beschäftigen Aystetten 2022

Ein Wasserbehälter am Loderberg. Spätestens Ende 2022 will Aystetten nicht mehr nur von der einen Quelle abhängig sein.

Plus Mehr Platz in der Kinderbetreuung und eine sichere Wasserversorgung. Bürgermeister Peter Wendel erklärt in Aystetten, was die Gemeinde im kommenden Jahr vorhat.

20 Einwohnerinnen und Einwohner sind am Donnerstag in den Aystetter Bürgersaal gekommen, um zu erfahren, wie die Gemeinde bei aktuellen Projekten vorankommt und was im kommenden Jahr wichtig sein wird. Ein Dauerthema ist in Aystetten, wie in vielen Gemeinden, die Wasserversorgung. Hier gibt es ein Risiko: Die Gemeinde wird aktuell komplett vom Loderberg versorgt. Bereits in der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen gab Bürgermeister Peter Wendel zu bedenken: "Wenn mit dieser Leitung ein Problem auftritt, hat Aystetten kein Wasser." Zur Sicherheit soll deshalb eine Leitung von Hammel nach Aystetten gebaut werden. Entlang eines Feldwegs unterhalb der Staatsstraße. Noch im kommenden Jahr soll der Bau fertig und Aystettens Wasserversorgung dadurch sicherer sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

