Diese Zuschüsse bekommen Aystettens Vereine

Für Miete, Personalkosten, oder, um die Jugendarbeit zu fördern. Wie jedes Jahr unterstützt Aystetten auch 2021 seine Vereine finanziell. Wer wie viel bekommt.

Zehn Vereine sind es, die in der 3000-Einwohner-Gemeinde Aystetten dieses Jahr mit Zuschüssen rechnen können. Der Bedarf, und damit die Höhe der finanziellen Unterstützung, unterscheidet sich von Verein zu Verein stark. Bereits in den kommenden Tagen will die Verwaltung das Geld überweisen. Das bekommen die Vereine:

: Den kleinsten Betrag bekommt mit der Kneippverein überwiesen. Förderverein : Der Förderverein der Schule bekommt 800 Euro .

: Kirchenchor : 1600 Euro

: Katholische Pfarrei St. Martin : 1600 Euro

: Die Wanderer bekommen für ihre Mietkosten von der Gemeinde. Tennis-Club TC Rot-Weiß : 5000 Euro

: Musikverein : 8000 Euro

: Die Fußball-Landesligisten bekommen . Das Geld ist zweckgebunden: Die Gemeinde stellt den Sportlern 12.000 Euro für die Platzpflege zur Verfügung und 5000 für die . Schule für Musik und Bewegung: Die Musikschule bekommt den größten Betrag. Die 20.000 Euro sind ebenfalls zweckgebunden: Mit 12.870 Euro möchte die Gemeinde einen Teil des Gehalts der Schulleitung bezahlen. 7700 Euro sind für die Miete gedacht. (mjk)

