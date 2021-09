Ein neuer Zebrastreifen soll in Aystetten den Schulweg sicherer machen

Plus Das Überqueren der Kurzen Bahnhofstraße in der Aystetter Ortsmitte ist für Fußgänger jetzt etwas sicherer. Das soll vor allem Kindern zugutekommen.

Elternbeiräte von Grundschule und Kindergarten hatten sich schon vor zwei Jahren für einen Fußgängerüberweg eingesetzt. Die Kurze Bahnhofstraße in Aystetten sollte für ihre Kinder sicherer werden. Im Juli stand das Thema im Gemeinderat auf der Tagesordnung, die Lokalpolitikerinnen und -politiker gaben grünes Licht für einen Zebrastreifen. Auch die Inhaber der angrenzenden Geschäfte und die Polizei sind mit dieser Lösung zufrieden.