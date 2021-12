Für Eltern und Hundebesitzer wird es in Aystetten teurer

Plus Aystetten erhöht die Hundesteuer und die Gebühren für die Kinderbetreuung. Bei beidem ist die vorherige Erhöhung lange her.

Kampfhundebesitzer sind in Aystetten bisher nicht über die normale Hundesteuer hinaus zur Kasse gebeten worden. Das ändert sich nun. Der Aystetter Gemeinderat hat für Kampfhunde eine jährliche Steuer von 750 Euro beschlossen. Ein Vielfaches der normalen Hundesteuer. Aber auch die wurde angezogen.