Kinderbetreuung in Aystetten: Wo die neue Kita entstehen soll

Plus Aystetten hat bei der Kinderbetreuung keine Zeit, eine langfristige Lösung abzuwarten. Deshalb soll mit einer Übergangslösung kurzfristig mehr Platz geschaffen werden.

Darüber, dass die Kindertagesstätte in Aystetten erweitert werden soll, waren die Gemeinderätinnen und -räte sich einig. Bereits im Juni diskutierten sie mögliche Lösungen. Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler) sagte nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Wir brauchen kurzfristig für drei oder vier Jahre ein Betreuungsangebot im Bereich Krippe, weil der Bedarf da ist." Die Frage war nur: Wie, und vor allem, wo genau?