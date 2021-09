Aystetten

Nach mehreren Bauanträgen genehmigt: In Aystetten entstehen zehn Wohnungen

Wie dicht soll in Aystetten gebaut werden? Diese Frage muss sich der Gemeinderat oft stellen.

Plus Ein Bauherr will in Aystetten ein großes Wohnhaus bauen. Nach einigen Änderungen genehmigt der Gemeinderat nun im vierten Anlauf seinen Antrag.

Von Marco Keitel

Aller guten Dinge sind vier. Das dachte sich wohl ein Bauherr, der mit seinem Antrag bereits mehrere Male am Aystetter Gemeinderat gescheitert war. Er will ein großes Wohnhaus bauen, eigentlich mit 14 Wohneinheiten. Die ersten Versionen seiner Pläne sind aber immer am Gemeinderat gescheitert, weil das Bauwerk nach Ansicht der Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker zu massiv geworden wäre.

