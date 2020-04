13:39 Uhr

Aystetten: So könnte die Chlorung enden

Nachdem die Aystetter ihr Wasser nicht mehr abkochen müssen, soll auch die Chlorung bald beendet werden. Ende Juni könnte damit schrittweise begonnen werden

Von Sören Becker

Die Wasserversorgung von Aystetten könnte in diesem Jahr wieder chlorfrei werden. Das hofft zumindest Bürgermeister Peter Wendel (FW). Das Thema wurde im Gemeinderat behandelt.

Da das Wasser mittlerweile gechlort wird, wurde vor Kurzem das Abkochgebot aufgehoben. Trotzdem muss das Aystetter Wassersystem saniert werden. Bisher speiste sich die Wasserversorgung aus den zwei Hochbehältern Aystetten und Loderberg. Im Aystetter Hochbehälter wurden Ende Januar aber Coliforme Keime gefunden.

Keimbefund führt zu Sanierungsanrbeiten

Grund für die Verunreinigung könnte eine Kalkablagerung an der Decke sein, so Bürgermeister Peter Wendel (FW). Mittlerweile könnten zwar keine Keime mehr nachgewiesen werden, aber sie könnten jederzeit wieder eindringen. Auch weil nicht abschließend geklärt werden konnte, wo die Coli-Bakterien herkommen. Da das jederzeit wieder passieren kann, soll der Hochbehälter Aystetten nun vorerst von der Wasserversorgung abgekoppelt werden. Damit soll ein Rückfluss von potenziell kontaminiertem Wasser verhindert werden. „Um den Druck aufrechtzuerhalten, brauchen wir also mehr Pumpen“, erklärte Wendel im Gemeinderat. Die Lieferung der Pumpen habe sich wegen Corona von Ende März auf Ende April verzögert. Bis Ende Juni könnten die Pumpen dann in Betrieb sein. „Wenn die Pumpen angeschlossen sind, können wir die Chlorung schrittweise runterfahren“, so Wendels Hoffnung.

Die Kosten dafür teilen sich die Loderberggruppe und die Gemeinde. Schon seit Januar werden die Viehtränken im Ort modernisiert und Totleitungen zurückgebaut, um eine erneute Verunreinigung zu vermeiden.

Weiterhin wurde das Augsburger Ingenieurbüro Sweco mit einem Gutachten beauftragt. Es soll herausgefunden werden, wie die Ay-stetter Wasserversorgung an die neuen Verhältnisse angepasst werden soll. Der Auftrag wurde, mit Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth, nicht ausgeschrieben. Der Auftrag wurde mit den Stimmen der Freien Wähler angenommen.

