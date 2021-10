Verschobene Bürgerversammlung ärgert die Grünen in Aystetten

Weil sich im Bürgersaal Aystetten zwei Termine überschneiden, verschiebt der Bürgermeister kurzfristig eine Bürgerversammlung. Das missfällt seiner Stellvertreterin.

Eigentlich sollte vergangenen Donnerstag in Aystetten eine Bürgerversammlung stattfinden. Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler) wollte die Einwohnerinnen und Einwohner über Projekte informieren und Fragen beantworten. Kurzfristig verschiebt die Verwaltung aber den Termin. Der Grund: Der Bürgersaal sei versehentlich doppelt belegt worden. Der Ersatztermin ist am 11. November.

Die Dritte Bürgermeisterin Ursula Reichenmiller-Thoma (Grüne) äußert ihren Unmut. Sie sagt, die Verschiebung sei "auf der Homepage der Gemeinde Aystetten zunächst schwer auffindbar" gewesen. Außerdem sei sie erst am Tag der Veranstaltung selbst bekannt gegeben worden. Unsere Redaktion wurde am Mittwochmorgen über die Änderung informiert.

Bürgerversammlung Aystetten verschoben

Die Folge laut Reichenmiller-Thoma: "Interessierte Bürgerinnen und Bürger wollten am Abend in den Bürgersaal und stellten fest, dass dort eine andere Veranstaltung stattgefunden hat. Ratlos standen sie vor dem Bürgersaal und waren verärgert über die Desinformation des Bürgermeisters. Besonders bürgerunfreundlich fanden sie, dass er nicht persönlich gekommen war, um die Wartenden über die neue Situation zu informieren und um Verständnis zu werben. Daran änderte auch nichts, dass ein Infoblatt an unübersichtlicher Stelle an der Seite des Saaleingangs angeklebt war." Sie selbst sei vor Ort gewesen und habe den fälschlicherweise Gekommenen den neuen Termin gesagt.

Bürgermeister Peter Wendel äußert sich dazu auf Nachfrage unserer Redaktion schriftlich mit folgendem Satz: "Die Terminverschiebung wurde über die üblichen Medien und Aushänge bekanntgemacht."

Die Stimmung im Aystetter Gemeinderat ist schon länger angespannt. Als Wendel lange krank war, hat Reichenmiller-Thoma ihn, zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister Roland Woppmann, vertreten. Beide kritisierten damals mangelnde Kommunikation. (AZ)

