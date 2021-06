Wo kommen die Aystetter Kinder unter?

Plus Aystetten braucht mehr Kinderbetreuungsplätze. Über eine langfristige Lösung will der Gemeinderat bald entscheiden. Eine vorübergehende Unterbringung gibt es.

Aystetten benötigt für die nächsten Jahre eine neue Krippen- und eine neue Kindergartengruppe. In den vergangenen Monaten waren im Gemeinderat dafür verschiedene Möglichkeiten im Gespräch, etwa eine Erweiterung der Kindertagesstätte im Haus Rosenrot oder ein zusätzliches Stockwerk auf der Grundschule. Ein Architekt, der die zweite Möglichkeit geprüft hat, kam zu dem Schluss, dass die Aufstockung statisch zwar möglich, aber teuer und dadurch unwirtschaftlich sei. Er empfahl einen Neubau.