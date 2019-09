27.09.2019

Aystetten ist beliebtes Ziel der Wanderer

Die Internationalen Wandertage erweisen sich erneut als Erfolg

Aus fast allen Teilen Bayerns und Baden-Württembergs kamen auch heuer wieder die Wanderer zu den traditionellen internationalen Wandertagen des Wander- und Freizeitclubs Aystetten (WFC). Laut Vorsitzendem Hans Schregle lobten sie die gepflegten Wanderwege und die Organisation des Wandertags.

Auch 40 Kinder und Jugendliche begaben sich auf die für sie festgelegte Strecke und erhielten zur Belohnung danach kleine Geschenke. Besonders freute sich die kleine Mira Posch aus Aystetten: Sie gewann bei einer Verlosung ein Mountainbike.

Im Zelt wurden alle Besucher musikalisch von den Aystettern Rudi, Thorsten und Hannes unterhalten, am zweiten Tag heizte „Otto, der Kötzer Spatz“, den Besuchern ein. Diese konnten sich an leckeren Schmankerln satt essen.

An zweiten Wandertag stand eine Strecke von fünf oder auch zehn Kilometern zur Auswahl. Es seien mehr Wanderfreunde gekommen, als der WFC erwartet hatte, so Schregle. „Im Laufe all der Jahre kamen über 100000 Wanderer nach Aystetten“, stellt Hans Schregle stolz fest. Bei der Übergabe von Ehrenpreisen würdigte der Ehrenpräsident des Internationalen Volkssportverbandes, Horst Volkmer, die Arbeit des WFC Aystetten. Dieser habe eine Vorbildfunktion für viele Vereine.

Vorsitzender Schregle dankte abschließend den freiwilligen Helfern des Vereins sowie der Gemeinde Aystetten. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs hatten die Wandertage unterstützt. (AL)

Themen folgen